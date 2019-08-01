Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
|08:41 14.08.2019
|Турция
Політичні наслідки співпраці Туреччини з Росією у військово-технічній сфері не заважають продовженню ефективної військової взаємодії між Вашингтоном і Анкарою.
Про це повідомив командувач військово-повітряних сил США у Європі та в Африці генерал Джеффрі Херріген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Наші військові відносини залишаються дуже міцними… Турецькі ВПС продовжують підтримувати нас», - заявив Херріген.
Генерал особливо відзначив високий рівень взаємодії американських і турецьких військових льотчиків на рівні командувань авіаційних підрозділів.
Він додав, що, попри політичні питання, співпраця на військовому рівні залишається без змін і триватиме надалі.
Як повідомлялося раніше, Туреччина, не зважаючи на суперечності із союзниками у НАТО, зокрема зі США, здійснила стратегічні закупівлі російського зенітно-ракетного комплексу С-400.
У відповідь Сполучені Штати виключили Анкару із програми постачань винищувачів F-35.
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