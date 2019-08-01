Ухвалене в Нідерландах проміжне рішення суду про надання додаткової інформації сторін протягом двох місяців щодо археологічних артефактів - виставки «Крим - золотий острів у Чорному морі» - може мати небезпечні наслідки для України.

Про це повідомляє прес-служба Національної академії наук України з посиланням на старшого наукового співробітника Інституту держави і права імені Корецького НАН України, кандидата юридичних наук Олександра Малишева, передає Укрінформ.

«Проміжне рішення насправді доволі неочікуване й небезпечне. З його мотивувальної частини видно, що апеляційний суд має намір скасувати рішення суду першої інстанції, винесене на користь України (у тому рішенні суд першої інстанції визначив, що не встановлюватиме, кому належить золото, і колекцію слід повернути Україні за процедурою реституції як державі походження, що дала дозвіл на вивезення колекції на виставку) та постановити нове рішення", - сказав Малишев, виступаючи в ефірі телеканалу ATR.

За його словами, у проміжному рішенні апеляційний суд відкидає основні аргументи України, зокрема, про неналежність кримських музеїв, як позивачів у справі і про застосування Конвенції ЮНЕСКО 1970 р. про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

Таким чином, резюмує юрист, справу по суті переводять у площину майнового спору між українськими музеями й Українською державою як суб’єктами господарювання.

"Саме так від самого початку цей спір хотіла представити Російська Федерація. Україна може продовжувати апеляційне провадження в тих рамках, які задає проміжне рішення, або спробувати це останнє рішення оскаржити. Водночас, згідно з нідерландським національним законодавством, для такого оскарження потрібна згода апеляційного суду, який і ухвалив згадане проміжне рішення. Таким чином, наша держава перебуває зараз у доволі делікатному становищі», – пояснює юридичний бік справи Олександр Малишев.

Як повідомлялося, у березні 2019 р. Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про "скіфське золото" – 11 червня, але потім термін було змінено на 16 липня. 16 липня Апеляційний суд Амстердама відклав винесення остаточного рішення у справі про "скіфське золото". У рішенні суду йдеться, що сторонам виділено 2 місяці для надання запитуваної судом інформації, а вже потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" (так зване "скіфське золото") повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагає від музею повернути експонат