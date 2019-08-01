Адвокат Алексей Ладин не смог сегодня посетить в СИЗО своего подзащитного Эдема Бекирова. Причиной этому стало резкое ухудшение здоровья Бекирова, а именно- защемление нерва в позвоночнике, из-за чего он не может встать с койки.

«В этот раз приступ вызван тем, что его свозили в «комфортных» условиях автозака в Верховный суд Крыма на профанацию продления Стражи. Если это не пытки, то что тогда пытки?» - говорится в сообщении адвоката на его странице в Facebook, передает Крымская солидарность.

Элеонора Бекирова, дочь Эдема Бекирова, уверена, что спровоцировано это было последним заседанием суда, когда он долгий промежуток времени был лишён воды и питья, а также необходимых для его состояния здоровья условий.

«Я боюсь даже представить, что произойдет если его повезут в таких условиях в Красноперекопский район Крыма. Это около двух часов пути!

Мы, в срочном порядке передали ему обезболивающие препараты. Но это лишь ситуативное решение проблемы, а не выход из критической ситуации, в которой я не знаю – у кого просить о помощи» - пишет на своей странице в социальной сети Элеонора Бекирова.

Напомним, Эдем Бекиров был задержан 13 декабря 2018 года по обвинению согласно ч.1 ст.222 УК РФ и ч.2 ст.222.1 УК РФ.

Он является инвалидом первой группы и имеет ряд серьёзных проблем со здоровьем, в том числе: сахарный диабет, 4 шунта в сердце, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге.