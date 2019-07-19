Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в здании, где располагается одно из подразделений администрации Ялты.

Информацию об этом распространили в социальных сетях очевидцы происходящего, передает Крыминформ.

«В помещениях на улице Садовой, где располагается департамент муниципального контроля местной администрации, проходят обыски с участием представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД и Следственного комитета», – уточнил источникКрыминформа в администрации, обратив внимание, что само здание департамента оцеплено силовиками.

Относительно этой информации глава администрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что идет процесс очищения городской власти.

«Идет процесс очищения администрации от жуликов и негодяев. Это наша принципиальная позиция. Если кто-то еще не понял, повторяю: те, кто берет взятки, должны сидеть в тюрьме. К сожалению, в Ялте сохраняются проблемы с незаконной застройкой, но правоохранительные органы не дремлют и привлекают к ответственности, в том числе и тех, кто небескорыстно содействует нарушениям закона. А мы со своей стороны требуем от должностных лиц строго и в полном объеме выполнять свои обязанности и инструкции и не допускать злоупотреблений должностными полномочиями», - прокомментировал Челпанов.