Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
|21:20 13.08.2019
|Крым
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в здании, где располагается одно из подразделений администрации Ялты.
Информацию об этом распространили в социальных сетях очевидцы происходящего, передает Крыминформ.
«В помещениях на улице Садовой, где располагается департамент муниципального контроля местной администрации, проходят обыски с участием представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД и Следственного комитета», – уточнил источникКрыминформа в администрации, обратив внимание, что само здание департамента оцеплено силовиками.
Относительно этой информации глава администрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что идет процесс очищения городской власти.
«Идет процесс очищения администрации от жуликов и негодяев. Это наша принципиальная позиция. Если кто-то еще не понял, повторяю: те, кто берет взятки, должны сидеть в тюрьме. К сожалению, в Ялте сохраняются проблемы с незаконной застройкой, но правоохранительные органы не дремлют и привлекают к ответственности, в том числе и тех, кто небескорыстно содействует нарушениям закона. А мы со своей стороны требуем от должностных лиц строго и в полном объеме выполнять свои обязанности и инструкции и не допускать злоупотреблений должностными полномочиями», - прокомментировал Челпанов.
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