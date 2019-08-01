На полигоне Молькино в Краснодарском крае началось специальное учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск Южного военного округа.

В соответствии с замыслом учения, личный состав топогеодезических воинских частей был поднят по тревоге и совершил многокилометровый марш на штатной специальной технике в район предназначения, пишет пресс-служба Минобороны России.

В назначенных районах офицеры-геодезисты организовали контроль за состоянием навигационной обстановки и приступили к отработке задач по обеспечению автоматизированных систем управления военного округа и комплексов высокоточного оружия геопространственной информацией.

Особенностью учения в этом году являются сбор и обработка данных проводимых геодезических, топографических и картографических работ, полученных от всех топографических частей и выполненных в одном месте, а результатом — создание полигона для выверки навигационной аппаратуры комплексов ракетных соединений ЮВО.

Мероприятия боевой подготовки носят плановый характер и направлены на повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач топогеодезического и навигационного обеспечения войск военного округа.

Всего к учению привлечены около 250 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной техники.