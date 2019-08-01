ЮВО: Экипажи вертолетов провели высадку аэромобильных групп в горах Северного Кавказа
|20:50 13.08.2019
|Россия
Более 10 экипажей транспортных вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели масштабное десантирование аэромобильных групп в горах Северного Кавказа.
По замыслу, в горах с помощью беспилотного летательного аппарата были зафиксированы перемещения разведывательных групп условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для уничтожения «диверсантов» экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы на автомобилях высокой проходимости в заданный район.
По прибытии в район ведения боевых действий личный состав аэромобильных групп выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также минометных комплексов «Сани».
В рамках учения расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в условном минном поле.
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