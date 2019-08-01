Более 10 экипажей транспортных вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели масштабное десантирование аэромобильных групп в горах Северного Кавказа.

По замыслу, в горах с помощью беспилотного летательного аппарата были зафиксированы перемещения разведывательных групп условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для уничтожения «диверсантов» экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы на автомобилях высокой проходимости в заданный район.

По прибытии в район ведения боевых действий личный состав аэромобильных групп выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также минометных комплексов «Сани».

В рамках учения расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в условном минном поле.