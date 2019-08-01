Более 1000 военнослужащих морской пехоты и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии задействованы в отработке задач в рамках двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне в Республике Дагестан.

В ходе первого этапа морпехи были подняты по тревоге и в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, соо,щает пресс-служба Минобороны Росии.

На полигоне Аданак подразделения отработали противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На втором этапе РТУ подразделениям морской пехоты предстоит отработать высадку способом «корабль-берег», подготовку и ведение обороны морского побережья при высадке отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением обороны.

Также в ходе учения военнослужащие выполнят стрельбы из вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основная цель мероприятия — проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, обучение командного состава принятию нестандартных решений при выполнении задач, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Завершится РТУ в конце недели совершением марша подразделений в пункт постоянной дислокации.