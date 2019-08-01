ЮВО: В Дагестане началось двустороннее учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии
|20:30 13.08.2019
|Дагестан республика
Более 1000 военнослужащих морской пехоты и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии задействованы в отработке задач в рамках двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне в Республике Дагестан.
В ходе первого этапа морпехи были подняты по тревоге и в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, соо,щает пресс-служба Минобороны Росии.
На полигоне Аданак подразделения отработали противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.
На втором этапе РТУ подразделениям морской пехоты предстоит отработать высадку способом «корабль-берег», подготовку и ведение обороны морского побережья при высадке отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением обороны.
Также в ходе учения военнослужащие выполнят стрельбы из вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.
Основная цель мероприятия — проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, обучение командного состава принятию нестандартных решений при выполнении задач, используя опыт современных вооруженных конфликтов.
Завершится РТУ в конце недели совершением марша подразделений в пункт постоянной дислокации.
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