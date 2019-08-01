Танкисты российской военной базы в оккупированной Абхазии прошли курс подводного вождения бронемашин на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течение недели военнослужащие на специально оборудованном вододроме совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи на технике преодолевали водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ориентируясь только по приборам, механики-водители в условиях нулевой видимости осуществили управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Кроме того, личный состав освоил алгоритм действий в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

На начальном этапе обучения военнослужащие сдали зачеты по допуску к вождению под водой и прошли легководолазную подготовку.

Всего за прошедшие 30 дней около 700 танкистов воинских частей Южного военного округа получили практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А.

В течение недели военнослужащие на специально оборудованном вододроме совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи на технике преодолевали водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м.

Ориентируясь только по приборам, механики-водители в условиях нулевой видимости осуществили управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Кроме того, личный состав освоил алгоритм действий в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

На начальном этапе обучения военнослужащие сдали зачеты по допуску к вождению под водой и прошли легководолазную подготовку.

Всего за прошедшие 30 дней около 700 танкистов воинских частей Южного военного округа получили практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А.