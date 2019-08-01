ЮВО: На Каспийской флотилии началось двустороннее тактическое учение с группировками разнородных сил
|19:50 13.08.2019
|Россия
На Каспийской флотилии под руководством командующего соединения контр-адмирала Виктора Пинчука началось двустороннее зачетное тактическое учение с группировками разнородных сил.
Силы флотилии приведены в высшую степень боевой готовности, экипажи приступили к подготовке кораблей к бою и походу, подразделения морской пехоты на боевой и специальной технике совершили марши в районы сосредоточения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением боевых упражнений: ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, оказание помощи аварийному кораблю в борьбе с пожаром и водой, спасение экипажа аварийного корабля, буксировки аварийного объекта. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.
Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении. На полигонах будут развёрнуты командно-наблюдательные пункты, запланирована отработка задач обороны и всестороннего обеспечения войск, личный состав выполнит стрельбы из штатного вооружения с применением артиллерии.
В учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии, задействовано около 40 кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань», ракетный катер «Ступинец».
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