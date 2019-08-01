ЮВО: Армейская авиация совершила перелет в Северную Осетию для участия в масштабных учениях
|19:30 13.08.2019
|Северная Осетия
Экипажи вертолетов соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, выполнили перелет на оперативные аэродромы в Северную Осетию для участия в масштабном двустороннем учении с группировками авиации и ПВО ЮВО.
Летчики подготовили вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» к вылету и осуществили подвеску ракетно-пушечного вооружения. В это время дежурное звено Ми-28Н обеспечило прикрытие авиабазы с воздуха, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Затем экипажи отработали задачи вывода аэродрома базирования из-под удара авиации условного противника с выполнением нормативов по отражению ракетных ударов и перелетом на оперативные аэродромы.
В двустороннем учении, которое продлится до 16 августа, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов ЮВО, объединений и соединений военного округа, а также соединения и воинские части противовоздушной обороны общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.
В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более 2 тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тысяч единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.
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