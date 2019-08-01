Прокуратура: Встановлено особи понад тисячу найманців РФ, підозрюваних в участі в "самообороні" під час окупації Криму
|19:10 13.08.2019
|Крым
Поки що затримань найманців РФ, які брали участь у так званій "самообороні" під час окупації Криму, не дуже багато.
Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, прокуратура Автономної Республіки Крим, яка зараз перебуває в Києві, ідентифікувала вже понад тисячу осіб, підозрюваних в участі в "самообороні" Криму під час окупації півострова.
Він також додав, що відкриті справи щодо "самооборонівців", але затримань "не так багато", бо підозрювані не їдуть на територію материкової України.
"Це поодинокі випадки, коли все-таки особи, які активно брали участь в окупації півострова, їдуть на територію материкової України. Тут органи правопорядку автономії їх уже чекають", - сказав заступник прокурора АРК.
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