Російські держканали кажуть, що натівський літак відтіснили винищувачі Міноборони РФ.

Винищувач НАТО F-18 в небі над Балтійським морем спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу, однак його відтіснили російські Су-27, повідомило російське державне телебачення, пише ZN,UA.

Наголошується, що Шойгу летів з Калінінграда до Москви з ескортом з двох винищувачів Су-27 морської авіації Балтійського флоту РФ.

Відео маневру з борту літака Шойгу обпубликовали телеканал Міноборони РФ "Зірка" і державний телеканал RT. Обидва телеканали заборонені на території України.