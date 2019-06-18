РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
|18:13 13.08.2019
|Россия
Російські держканали кажуть, що натівський літак відтіснили винищувачі Міноборони РФ.
Винищувач НАТО F-18 в небі над Балтійським морем спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу, однак його відтіснили російські Су-27, повідомило російське державне телебачення, пише ZN,UA.
Наголошується, що Шойгу летів з Калінінграда до Москви з ескортом з двох винищувачів Су-27 морської авіації Балтійського флоту РФ.
Відео маневру з борту літака Шойгу обпубликовали телеканал Міноборони РФ "Зірка" і державний телеканал RT. Обидва телеканали заборонені на території України.
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