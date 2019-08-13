У результаті лісових пожеж, що спалахнули на грецькому острові Евбея у вівторок вранці та продовжують безконтрольно поширюватися, евакуйовані три населені пункти.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Kathimerini.

Понад дві сотні пожежників на 75 автомобілях, шість літаків та шість вертольотів намагаються зупинити вогонь у той час, як густий дим створює надскладні умови для роботи.

Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість.

Величезний вогонь зруйнував будинки у селі Макрімаллі, яке було евакуйоване. Тепер вогонь прямує на південь та південний захід. Окрім Макрімаллі, влада також евакуювали села Контодеспоті та Ставрос. Людей на міських та військових автобусах доставили у безпечне місце.

Острів Евбея розташований на північ від Афін, тож дим від вогню накрив і грецьку столицю.

Раніше рятувальники евакуювали монастир на грецькому острові Евбея і наказали готуватися до евакуації мешканцях трьох сіл, після того як у центральній частині острова спалахнули пожежі.

Пожежна служба була оповіщена невдовзі після 3 години ночі про пожежу у районі Агриліца, в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія, на гасіння були направлені 80 пожежників із 39 машинами, яким допомагають чотири літаки та два вертольоти.

Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс в якості запобіжного заходу, а селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуаці