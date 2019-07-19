ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) у липні збільшило перевезення вантажів власним флотом порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,9% — до 292 тис. тонн.

Як повідомила прес-служба компанії, обсяг вантажоперевезень річковим флотом склав 268,2 тис. тонн, морським флотом — 23,8 тис. тонн, пишуть Порти України.

Обсяг перевезень експортних вантажів склав 150 тис. тонн, імпортних — 10,9 тис. тонн, між іноземними портами — 131,1 тис. тонн.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» здійснює річкові вантажоперевезення Дунаєм і морські вантажоперевезення. До складу вантажного річкового флоту входять 75 самохідних і 245 несамохідних суден. Морський вантажний флот представлений сімома судами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість суховантажів типу «Ізмаїл» і один танкер «Десна»). Основу вантажів складає металургійна сировина, яка постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії представлений теплоходами «Молдавія», «Україна», «Дніпро» і «Волга».

ПрАТ «УДП» у 2018 році збільшило обсяг перевезень вантажів річковим балансовим і оперованим флотом порівняно з 2017 роком на 19% — до 2,697 млн тонн.