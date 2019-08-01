Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационной воинской части Южного военного округа, дислоцированной в Волгоградской области, уничтожили цели на полигоне Ашулук (Астраханская обл.).

Уничтожение целей происходило в рамках масштабного двустороннего учения с группировками авиации и ПВО ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороні России.

На первом этапе учения экипажи бомбардировщиков отработали вопросы вывода аэродрома из-под удара условного противника с выполнением перебазирования на оперативные аэродромы в Астраханской области.

На втором этапе летчики выполнили отражение ракетного удара и нанесение огневого удара в районе полигонов Капустин Яр и Ашулук.

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение применить авиационные средства поражения по колонне военной техники «противника».

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника.

В ходе боя были применены около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

В течение десяти дней соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделения противовоздушной обороны общевойсковых объединений и береговых частей Черноморского флота проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от оккупированного Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.