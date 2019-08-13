У Росії загорівся теплохід "Свята Русь" / Фото, відео

15:30 13.08.2019   Россия

У Росії під Нижнім Новгородом загорівся теплохід "Свята Русь". 

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.

"У Нижньогородській області масштабна пожежа на теплоході "Свята Русь". Площа - 200 квадратів, постраждалих немає. Корабель не експлуатувався і стояв на ремонті в затоні "Сибірський", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, на місце події виїхала оперативна група ГУ МНС Росії в області, а також пожежно-рятувальні підрозділи.

Весной 2017 года стало известно о том, что «Волжские путешествия» стали покупателями трехпалубного теплохода «Святая Русь», который также как и «Очарованный странник» ранее работал от обанкротившейся «Казанской судоходной компании». Но весной 2018 года появилась информация о том, что «Святая Русь» повторно выставлена на торги, а сделка по ее покупке была признана недействительной. 31 октября 2018 года туроператор ООО «Волжские путешествия+» уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Весной 2018 года «Святую Русь» вновь выставили на торги, но по цене ниже, чем была год назад — теплоход оценили уже в 11 млн (11 045 700) рублей, а торги назначены на май нынешнего года. Результатов они не принесли, поэтому в августе 2018 года их провели снова и с той же ценой. В результате судно было куплено за 8,5 млн (8 505 666) рублей частным лицом Базановым Игорем Александровичем.



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