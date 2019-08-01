Держгідрографія: Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму / Мапи

15:10 13.08.2019   Крым

Держгідрографія України в межах боротьби з агресією РФ виступила з ініціативою створення морського режимного району навколо окупованого Криму, щоб заборонити заходи суден в усі порти півострова.

Держгідрографія видає та підтримує на рівні сучасності колекцію офіційних морських навігаційних карт на води юрисдикції України. Водночас на акваторіях, прилеглих до АР Крим у Чорному та Азовському морях, та українського узбережжя Азовського моря Російська Федерація, всупереч усім міжнародним принципам та нормам, також створює та реалізує електронні навігаційні карти (ЕНК), повідомляє пресслужба Держгідрографії.

"Такі дії країни-агресора спричинили дублювання ЕНК виробництва України з ЕНК виробництва РФ та створили загрозу для навігації, оскільки таке дублювання під час використання карт у судновому обладнанні (ЕКНІС) може призвести до непередбачуваної поведінки суден та їхнього зіткнення. Наразі існує 32 випадки такого дублювання", - розповіли у відомстві.

"Ми вже домоглися того, щоб РЕНК PRIMAR не здійснював реалізації російських карт, які мають стовідсоткове покриття українських територіальних вод. Зараз, використовуючи всі наявні способи, збираємося вимагати від РЕНК IC-ENC (Велика Британія) припинення ним реалізації ЕНК російського виробництва на води України. Наступним і вкрай важливим етапом протидії російській агресії є оголошення Україною морського режимного району з метою заборони заходу суден в усі кримські порти та заборони незаконної діяльності РФ у територіальних водах України навколо Кримського півострова", - розповів перший заступник начальника Держгідрографії Богдан Устименко.

"Оголошення режимного району дасть Україні можливість не тільки протидіяти агресору, а й як відповідальній правовій державі забезпечити виконання зобов’язань перед світовою спільнотою одразу в декількох напрямках. Ми зможемо мінімізувати ризики для мореплавців у частині навігаційно-гідрографічного забезпечення. Зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть статися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова. Також звести нанівець спроби росіян з картографування зазначеного регіону", – коментує начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

"За допомогою зазначених комплексних дій Держгідрографія збирається домогтися вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції Росії на води України. Крім того, вони дозволять повністю припинити заходження в кримські порти іноземних суден та частково російських суден. Тому Держгідрографія закликає органи державної влади України, українську та міжнародну спільноту долучитися до ініціативи установи і захистити інтереси України та зберегти життя мореплавців", - йдеться в заяві.

Фото Держгідрографія

 



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