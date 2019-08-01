Херсонський міський суд відмовив в арешті танкера, який постачав паливо для Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал прокуратури АР Крим, пише ZN,UA.

Засідання суду відбулося 13 серпня.

Клопотання про арешт судна подала Служба безпеки України та прокуратура АР Крим. Сторона звинувачення готує апеляцію на рішення суду.

10 серпня українські правоохоронці обшукали танкер "Мрія". Кримінальну справу відкрили за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України, судно підозрюють у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Судно під новою назвою "Мрія" в травні-червні цього року відвідувало порт Ізмаїла Одеської області.