На незаконных раскопках в Крыму найден фрагмент редкой надгробной плиты / Фото

19:40 13.08.2019   Крым

Хорошо сохранившийся фрагмент древней надгробной плиты с барельефным изображением всадника в доспехах обнаружили ученые Института археологии РАН и волонтеры фонда «Археология» в некрополе Кыз-Аул в аннексированном Россией Крыму.

Об этом российскому изданию сообщил директор по развитию фонда Олег Марков, передают Новости Крыма.

«Фрагмент надгробной плиты найден в некрополе Кыз-Аул. Хорошо сохранилось изображение конного вооруженного воина, по всей видимости, погибшего в бою. Рядом с ним фигура женщины, возможно, его жены, а может быть, богини. Плита относится ко II веку нашей эры», - цитирует издание Маркова.

Он добавил, что фрагмент надгробия из известняка размерами примерно метр на метр был обнаружен неподалеку от захоронения конных воинов, над склепом, который будут исследовать археологи. «Эта находка подтверждает предположение о том, что в те времена в этом поселении жили воины, охранявшие вход в Боспорское царство», - отметил Марков.

По его словам, находки плит с изображением воинов встречались ранее в восточном Крыму, но особенность этой в том, что на всадника надеты доспехи, похожие на латы. В ближайшее время археологи приступят к вскрытию склепа, где, возможно, найдут остатки плиты с эпитафией и узнают, кто был на ней изображен.

Некрополь Кыз-Аул, где ведутся незаконные раскопки, археологи называют «многоэтажным кладбищем», рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым «этажом», в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

Фото: Фонд Археология



Ще на цю тему:

17:20 13.08.2019
Оккупанты проанализируют, чем занимаются крымчане в свободное время
15:20 13.08.2019
Глава оккупированного Крыма рассказал Путину о сказочной жизни в Крыму
10:00 13.08.2019
В рейдерском захвате санатория в Ялте пострадала Поклонская
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
19:01 12.08.2019
Україна висунула на "Оскар" стрічку "Додому" про події на Донбасі та в Криму
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
17:21 12.08.2019
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
13:21 12.08.2019
У столичному супермаркеті школярам продають щоденники з картою України без Криму
20:40 09.08.2019
Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
19:10 09.08.2019
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
16:50 09.08.2019
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
14:20 09.08.2019
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
18:40 13.08.2019
Минэкономики: пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10%
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 13.08.2019
ЮВО: В Краснодарском крае началось учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск
20:50 13.08.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов провели высадку аэромобильных групп в горах Северного Кавказа
20:40 13.08.2019
ЮВО: Фронтовые бомбардировщики уничтожили условного противника
20:30 13.08.2019
ЮВО: В Дагестане началось двустороннее учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 13.08.2019
Туреччина і США створюють у Сирії Центр спільних операцій
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
21:00 13.08.2019
У липні Дунайське пароплавство збільшило перевезення вантажів на 2,9%
20:20 13.08.2019
Україна не перекривала Дніпро, а перекрила технологічну споруду – представник президента
20:00 13.08.2019
Суд відмовився заарештувати танкер, який возив пальне в анексований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд