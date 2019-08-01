Хорошо сохранившийся фрагмент древней надгробной плиты с барельефным изображением всадника в доспехах обнаружили ученые Института археологии РАН и волонтеры фонда «Археология» в некрополе Кыз-Аул в аннексированном Россией Крыму.

Об этом российскому изданию сообщил директор по развитию фонда Олег Марков, передают Новости Крыма.

«Фрагмент надгробной плиты найден в некрополе Кыз-Аул. Хорошо сохранилось изображение конного вооруженного воина, по всей видимости, погибшего в бою. Рядом с ним фигура женщины, возможно, его жены, а может быть, богини. Плита относится ко II веку нашей эры», - цитирует издание Маркова.

Он добавил, что фрагмент надгробия из известняка размерами примерно метр на метр был обнаружен неподалеку от захоронения конных воинов, над склепом, который будут исследовать археологи. «Эта находка подтверждает предположение о том, что в те времена в этом поселении жили воины, охранявшие вход в Боспорское царство», - отметил Марков.

По его словам, находки плит с изображением воинов встречались ранее в восточном Крыму, но особенность этой в том, что на всадника надеты доспехи, похожие на латы. В ближайшее время археологи приступят к вскрытию склепа, где, возможно, найдут остатки плиты с эпитафией и узнают, кто был на ней изображен.

Некрополь Кыз-Аул, где ведутся незаконные раскопки, археологи называют «многоэтажным кладбищем», рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым «этажом», в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

Фото: Фонд Археология