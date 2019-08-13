Новые правила судоходства повлияют на цену российской нефти

19:20 13.08.2019   Россия

Новые требования Международной морской организации ООН (IMO), которые вступают в силу с 1 января 2020 года, предусматривают снижение содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%. 

А главная особенность российской Urals - высокое содержание серы, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на enkorr.

Такие меры призваны уменьшить вредные выбросы морского транспорта в атмосферу. При этом компаниям придется использовать топливо с меньшим содержанием серы или установить на судах дополнительную систему фильтрации выхлопных газов, т.н. скрубберы.

В то же время, из-за новых правил спрос на высокосернистый мазут упадет, а его цена может обвалиться на 30%. Это также приведет к снижению спроса на нефть российской экспортной марки Urals, поскольку она требует более глубокой переработки для устранения серы.

Пока же большинство судов в мире используют в качества топлива высокосернистый мазут или специальное дизельное топливо, а главная особенность российской Urals - высокое содержание серы. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в РФ производят в основном мазут с высоким содержанием этого вещества.

По оценкам Минфина РФ, средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals за январь-июль 2019 года составила 65,27 долл./барр. За аналогичный период прошлого года средняя ее цена достигала 69,43 долл./барр. Таким образом, за первые 7 месяцев текущего года она снизилась на 6%.

Предлагаемое IMO уменьшение содержания серы в судовом топливе с сегодняшних 3,5% до 0,5% с 1 января 2020 года может также обрушить прибыли компаний, занимающихся заправкой кораблей топливом - бункеровкой, ухудшить безопасность судоходства и взвинтить стоимость морских перевозок. С учетом действующей разницы в стоимости высоко- и низкосернистого судового топлива, затраты на его покупку с 1 января 2020 года возрастут на 6−20 тыс. долларов в сутки в зависимости от класса судна.

Кроме того, согласно прогнозам EnSys и Navigistics Consultinкg, изменение правил бункеровки увеличит стоимость барреля нефтепродуктов - дизельного и реактивного топлива, а также бензина - на 10-20 долларов (+11-12%).

Ранее ЦТС писал о том, что судовладельцы по-разному подошли к решению вопроса по соответствию новым требованиям Международной морской организации ООН  к содержанию серы в судовом топливе. Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk после введения новых требований планирует перевести свои суда на использование низкосернистого топлива, некоторые контейнеровозы будут также оборудованы специальными установками.

При этом установка по улавливанию серы при работе двигателя на высокосернистом мазуте стоит дорого - от 5 млн до 8 млн долларов - и занимает место, которое можно было бы отдать под полезный груз.

Некоторые судовладельцы полагают, что устанавливать такое оборудование на судах с водоизмещением до 8 тыс. тонн экономически нецелесообразно.



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