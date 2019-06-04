Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16

19:00 13.08.2019   Болгария

Болгария перевела авансом Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности США всю сумму в размере $1,2 млрд за покупку восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70. 

Болгарии обещают первые 6 самолётов поставить в 2023 году, а оставшиеся два — в 2024, сообщают Новости Болгарии.

Контракт также предусматривает строительство заводов по ремонту оборудования истребителей и сотрудничество со специалистами из США, поставку боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух–воздух».

В Госдепартаменте отметили, что сделка будет способствовать задачам внешней политики США, а также укреплению безопасности её партнёра и НАТО в целом.



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