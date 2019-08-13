В международных аэропортах Тбилиси и Батуми отмечается снижение авиаперевозок на 10%.

Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Акакий Сагирашвили в эфире Первого канала, пишет Sputnik.

В ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами, Россия запретила с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Власти Грузии полагают, что ущерб от сокращения потока российских туристов может составить 750 миллионов долларов.

По словам замминистра, в текущем году в аэропортах Тбилиси и Батуми рассчитывали на увеличение пассажиропотока на 9-10%.

"В июле суммарный показатель пассажиропотока в этих двух аэропортах должно было достичь 590 тысячи, вместо чего мы получили всего 485 тысяч пассажиров. Только в июле число пассажиров в аэропортах Тбилиси и Батуми уменьшилось на 105 тысяч", - отметил Сагирашвили.

По его словам, по данным за предыдущие два квартала в Грузии фиксировалась значительная динамика роста пассажиропотока.