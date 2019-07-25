Официальная статистика показала рост потока автомобилей по Керченскому мосту

18:00 13.08.2019   Крым

12 августа был зафиксирован новый рекорд трафика на мосту через Керченский пролив - 35 989 машин за сутки.

Прежний суточный максимум был зафиксирован днем ранее - в воскресенье, 11 августа - 35 307 автомобилей. Об этом сообщают Примечания со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также зафиксирована 12 августа - 33 359 транспортных средств за сутки.

"В целом за 10 недель текущего лета по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн машин. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков. Жители материковой России едут отдыхать на полуостров. В свою очередь многие автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края", - сообщили в инфоцентре. 

В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тысяч автомобилей.

Также сообщается, что крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7 %.

4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на оккупированный полуостров - более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2 тысячи автомобилей больше максимального крымского суточного трафика в одну сторону августа 2018 года.

В целом с начала работы моста, с 16 мая 2018 года, по нему проехало 6,5 млн машин. "Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме", - добавили в инфоцентре.



Ще на цю тему:

10:05 12.08.2019
В России разрабатывают экономичный лайнер «для полетов в Крым»
18:10 05.08.2019
Севастопольских перевозчиков стали штрафовать из-за жалоб клиентов
09:20 01.08.2019
В Севастополе решили реконструировать старые катера до покупки новых
08:57 31.07.2019
У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і перегородили море парканом
08:40 26.07.2019
Вылетевший из Симферополя самолет вернулся обратно из-за неубранного шасси
11:05 25.07.2019
Официальный автобусный маршрут «Симферополь – граница с Украиной» начал работу в аннексированном Крыму
11:40 22.07.2019
Оккупанты признают, что запрет нелегальных перевозчиков грозит Крыму транспортным коллапсом
20:40 04.07.2019
Оккупанты заявляют, что с начала года железная дорога Крыма перевезла 1,6 млн человек
19:00 03.07.2019
Аэропорт Симферополя в первом полугодии 2019 года обслужил около 2 млн пассажиров
16:45 10.06.2019
Идущую в оккупированный Крым колонну МЧС протаранила фура в Тульской области / Фото
09:50 04.06.2019
МРК «Великий Устюг» пришел с Каспия в Севастополь
16:15 03.06.2019
Керчь и Новороссийск обещают соединить новой скоростной трассой
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
18:40 13.08.2019
Минэкономики: пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10%
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 13.08.2019
ЮВО: В Краснодарском крае началось учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск
20:50 13.08.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов провели высадку аэромобильных групп в горах Северного Кавказа
20:40 13.08.2019
ЮВО: Фронтовые бомбардировщики уничтожили условного противника
20:30 13.08.2019
ЮВО: В Дагестане началось двустороннее учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 13.08.2019
Туреччина і США створюють у Сирії Центр спільних операцій
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
21:00 13.08.2019
У липні Дунайське пароплавство збільшило перевезення вантажів на 2,9%
20:20 13.08.2019
Україна не перекривала Дніпро, а перекрила технологічну споруду – представник президента
20:00 13.08.2019
Суд відмовився заарештувати танкер, який возив пальне в анексований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд