12 августа был зафиксирован новый рекорд трафика на мосту через Керченский пролив - 35 989 машин за сутки.

Прежний суточный максимум был зафиксирован днем ранее - в воскресенье, 11 августа - 35 307 автомобилей. Об этом сообщают Примечания со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также зафиксирована 12 августа - 33 359 транспортных средств за сутки.

"В целом за 10 недель текущего лета по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн машин. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков. Жители материковой России едут отдыхать на полуостров. В свою очередь многие автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края", - сообщили в инфоцентре.

В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тысяч автомобилей.

Также сообщается, что крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7 %.

4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на оккупированный полуостров - более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2 тысячи автомобилей больше максимального крымского суточного трафика в одну сторону августа 2018 года.

В целом с начала работы моста, с 16 мая 2018 года, по нему проехало 6,5 млн машин. "Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме", - добавили в инфоцентре.