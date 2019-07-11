Прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска из-за аварии на магистральном водопроводе, ведутся восстановительные работы.

Об этом агентству "Интерфакс-Юг" сообщили в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник, 13 августа.

"Ведутся работы по устранению аварии на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода. Порыв на участке магистрального водовода диаметром 1220 мм произошел между хуторами Плавненский и Новотроицкий", - сказали в пресс-службе.

По данному трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Причина аварии - износ трубы, отметили в пресс-службе.

"В нижней части водовода при штатном режиме подачи воды образовалась трещина. Для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций", - уточнил собеседник агентства.

Восстановительными работами руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, он прибыли на место аварии.

В настоящее время десятки автоцистерн подвозят воду в отрезанные от центрального снабжения приморские города Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли прорыв на участке Троицкого группового водопровода в районе хутора Плавни Крымского района.

В настоящее время, по его словам, питьевую воду жителям трех крупных городов и окружающих их поселков непрерывно подвозят более 50 автоцистерн