Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
|12:10 13.08.2019
|Краснодарский край
Прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска из-за аварии на магистральном водопроводе, ведутся восстановительные работы.
Об этом агентству "Интерфакс-Юг" сообщили в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник, 13 августа.
"Ведутся работы по устранению аварии на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода. Порыв на участке магистрального водовода диаметром 1220 мм произошел между хуторами Плавненский и Новотроицкий", - сказали в пресс-службе.
По данному трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.
Причина аварии - износ трубы, отметили в пресс-службе.
"В нижней части водовода при штатном режиме подачи воды образовалась трещина. Для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций", - уточнил собеседник агентства.
Восстановительными работами руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, он прибыли на место аварии.
В настоящее время десятки автоцистерн подвозят воду в отрезанные от центрального снабжения приморские города Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона уточнил, что аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли прорыв на участке Троицкого группового водопровода в районе хутора Плавни Крымского района.
В настоящее время, по его словам, питьевую воду жителям трех крупных городов и окружающих их поселков непрерывно подвозят более 50 автоцистерн
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