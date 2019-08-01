Управление Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю в сентябре-октябре 2019 года проводит выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением.

Об этом сообщает пресс-служба Крымстата, передает Крымское информационное агентство.

Цель обследования — получение статистической информации, характеризующей образ жизни населения, его участие в трудовом процессе, использование образовательного и культурного потенциала, степень занятости домашним трудом, воспитанием и развитием детей, проведение досуга и другие виды затрат времени.

Задачей проведения наблюдения является получение официальной статистической информации о затратах времени на выполнение различной деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

Опросу подлежат 560 домашних хозяйств Республики: 308 домохозяйств в городской местности и 252 – в сельской местности (в целом по России будет опрошено 45 тыс. домохозяйств).