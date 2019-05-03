У Запоріжжі виготовили двигуни для турецького безпілотника / Фото

17:00 13.08.2019   Украина

Новий безпілотний літальний апарат, що розробляється турецькою компанією Baykar, отримає турбогвинтові двигуни виробництва українського ДП «Івченко-Прогрес».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на відкриту базу даних експорту/імпорту Great Export Import.

Зокрема вже виготовлено та поставлено два двигуни АІ-450Т, які відповідно до митних декларацій двигуни були відвантажені у квітні та серпні 2018-го року. Поставки комплектуючих здійснювалися до квітня 2019-го року.

Ймовірно, двигуни будуть встановлені на дослідний зразок БпЛА Akinci Taarruzi IHA. Раніше була інформація щодо запланого встановлення турбодизельних двигунів PD-222 розробки Tusas Engine Industries (TEI).

Турбогвинтовий двигун АІ-450Т є варіантом турбовального двороторного двигуна АІ-450, що розроблений «Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро «Прогрес» ім. Івченко».

Перша демонстрація БпЛА Akinci Taarruzi IHA відбулася у 2018-у році. Очікується, що він зможе знаходитись у повітрі до 24 годин, літати на висоті 12 200 метрів та нести до 900 кг озброєння на зовнішніх підвісках і до 450 кг у внутрішніх відсіках фюзеляжу. Серед номенклатури озброєння – керовані ракети та бомби, системи радіоелектроної розвідки та боротьби. Максимальна злітна вага – 4500 кг. Розмах крил – 20 метрів

Нагадаємо, що кілька днів тому українська державна компанія «Укрспецекспорт» і турецька Baykar Defence створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Одним з перших проєктів стане розробка безпілотника нового покоління.

Фото УМП



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