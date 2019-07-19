У січні-липні морпорти збільшили вантажообіг на 15,8%

16:40 13.08.2019   Украина

Морські порти України у січні-липні 2019 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,8% — до 85,5 млн тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України/

Переробка експортних вантажів зросла на 22,3% — до 65,547 млн тонн, імпортних — на 4,4%, до 13,248 млн тонн. Перевалка транзитних вантажів скоротилася на 11,2% — до 5,687 млн тонн, каботажних — на 13,6%, до 1,017 млн тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 7,5% — до 6,395 млн тонн. Зокрема, перевалка хімічних вантажів скоротилася на 4,5% — до 1,621 млн тонн. Переробка рослинної олії виросла на 12,3% — до 3,587 млн тонн, нафтопродуктів — на 2,6%, до 652,34 тис. тонн, нафти — на 19,3%, до 409,35 тис. тонн. Перевалка інших наливних вантажів збільшилася на 58,1% — до 125,09 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 20,3% — до 60,149 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 34,8% — до 28,313 млн тонн, у тому числі зерна — на 37,7%, до 27,845 млн тонн. Перевалка руди збільшилася на 29,5% — до 20,153 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 14,5%, до 670,19 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася на 47,5% — до 2,723 млн тонн, будівельних вантажів — на 14,2%, до 2,008 млн тонн, коксу — в 4,8 разу, до 30,27 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 20,8% — до 6,25 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 5,8% — до 18,956 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 2,1% — до 9,633 млн тонн, у тому числі переробка металопрокату збільшилася на 1,2% — до 6,138 млн тонн, перевалка чавуну скоротилася на 26,8% — до 1,343 млн тонн, переробка металобрухту знизилася на 45,5% — до 31,43 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів зросла на 12,8% — до 2,121 млн тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 5,1 разу — до 429,23 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 0,8%, до 29,89 тис. тонн, цементу в тарі — в 4 рази, до 24,73 тис. тонн, промислових товарів у ящиках і стосах — в 3,4 разу, до 16,43 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів скоротилася в 2,2 разу — до 129,99 тис. тонн. Переробка продовольчих вантажів знизилася на 48,5% — до 54,73 тис. тонн, в тому числі швидкопсувних — на 36,3%, до 37,07 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 20% — до 545 803 TEU. Переробка контейнерів у ваговому виразі зросла на 19,1% — до 7,104 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 11,5% — до 940,82 тис. тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилася на 9% — до 31 181. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 11,5% — до 592,47 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» — 28,129 млн тонн (приріст 24,3%), Миколаївський порт — 18,179 млн тонн (приріст 23,3%), Чорноморський порт — 14,194 млн тонн (приріст 18,8%), Одеський порт — 13,937 млн тонн (приріст 14,1%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.



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