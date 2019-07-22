В оккупированном Крыму предложили заменить доллары криптовалютой

16:20 13.08.2019   Крым

Оккупационные власти Крыма обратились к главе Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой с просьбой поддержать инициативу о создании в регионе экспериментальной площадки по использованию криптовалюты.

Об этом 12 августа  сообщил т.н. "зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, передает finanz.ru.

Советник президента России Сергей Глазьев 19 апреля предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии, чтобы снизить трансграничные барьеры и привлечь инвесторов.

Постпред пояснил, что цифровые деньги, такие как криптовалюты или так называемые stable coin, привязанные к золоту или другому материальному активу, «проходят через границу, санкции им не страшны».

«Долларов у нас нет. Получается, что криптовалюта для нас была бы определенным выходом из ситуации. И Крым, поскольку находится в санкционном режиме, мог бы стать такой экспериментальной площадкой. Если вы поддержите все эти инициативы на федеральном уровне, для нас это было бы очень важно», - сказал он на заседании совета по улучшению инвестиционного климата на оккупированном Россией полуострове.



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