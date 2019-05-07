Китайская CSCEC хочет получить подряд на достройку верфи «Звезда» на 45 млрд рублей

16:00 13.08.2019   Россия

Китайская строительная компания China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда в 45 млрд рублей на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую нефтяная компания с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком. 

Об этом пишет во вторник, 13 августа, портал РБК со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, передает сайт finanz.ru.

«Российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи», - отмечается в публикации. По информации собеседников РБК, сумма этого контракта может составить 45 млрд руб. Весь проект оценивается в 202 млрд рублей, из них 146 млрд - это объекты верфи, остальное - жилье и инфраструктура.

Конкурс на строительство цехов пока не объявлен, следует из сведений о закупках для верфи. CSCEC хотела бы получить контракт без конкурса как единственный поставщик, говорят источники издания.

Представитель «Роснефти» не ответил на вопросы РБК. Связаться с пресс-службой CSCEC порталу не удалось.

Судостроительный комплекс «Звезда» (создается консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.



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