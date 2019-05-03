Через погодні умови візит українських кораблів до Туреччини продовжено до 17 серпня / Фото
|15:40 13.08.2019
|Украина
Тактична група українських кораблів, у складі якої три катери ВМС ЗС України: «Нова Каховка», «Сміла» та «Чигирин», 12 серпня мали завершити свій візит до Головної військово-морської бази ВМС Туреччини Гельджук.
Але вони перебуватимуть там до 17 серпня, повідомляє Армія.Inform.
«На базі Гельджук українські кораблі перебуватимуть до 17 серпня, продовження термінів візиту обумовлено погодними умовами та штормом у протоці Босфор та Чорному морі», – повідомили агентству в Апараті військового аташату при Посольстві України в Турецькій Республіці.
За планом походу, група кораблів мала вийти з бази Гельджук 12 серпня.
Загалом у складі екіпажів близько 50 курсантів другого та п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».
Як повідомлялося, три військові українські кораблі відбули у катерний похід із порту Одеса 6 серпня, після Гельджук вони відвідають порт Констанца у Румунії та Варна у Болгарії.
Під час походу курсанти опановують всі види корабельних вахт, різноманітні корабельні бойові навчання. Зокрема штурмани прокладатимуть курс, механіки нестимуть вахту в машинному відділенні. Також майбутні офіцери тренуватимуться рятувати людей, які опинилися за бортом, та у боротьбі за живучість корабля та інші. Крім того, у планах походу – проведення тренування із передачі вантажів на воду та спільного маневрування у складі тактичної групи.
За два роки це вже другий похід у складі трьох навчальних катерів до Турецької Республіки.
Фото Армія.Inform
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