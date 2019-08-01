ЮВО: Военнослужащие ЧФ проходят психологическую полосу препятствий

14:40 13.08.2019   Крым

На полигоне боевой подготовки «Ангарский» в оккупированном Крыму, подразделения отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота проходят специальную психологическую полосу препятствий в рамках проведения специального учения по морально-психологическому обеспечению.

В ходе учения военнослужащие развернули полевой Центр морально-психологического обеспечения (МПО), в составе которого: пункты военно-социальной, информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы, пункт психологической помощи и реабилитации, пишет пресс-служба Минобороны России. 

Также были оборудованы полевая сцена и концертный зал, а для верующих военнослужащих полевые мечеть и православный храм.

Для проведения практических занятий создана и оборудована специальная психологическая полоса препятствий, при прохождении которой личный состав закрепляет ранее приобретённые навыки морально-психологической устойчивости.

Прохождение психологической полосы препятствий максимально приближено к условиям ведения боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь сопровождается звуками ведения боевых действий (стрельбой, взрывами и криками).

После прохождения полосы, для определения психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи военнослужащими, специалистами психологической работы флота проводятся психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения.

В учении задействовано более 500 военнослужащих армейского корпуса ЧФ, каждый участник которого в обязательном порядке проходит психологическую полосу препятствий полевого центра МПО.



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