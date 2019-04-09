Бывший замначальника продслужбы ЮВО осужден на 6 лет за нанесение ущерба МО на полмиллиона рублей
|14:00 13.08.2019
|Россия
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника продовольственной службы Южного военного округа Романа Сомонова к 6 годам колонии общего режима за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК РФ по ЮВО, пишет Интерфакс.
По данному делу также проходили предшественник Сомонова на данной должности полковник Денис Зорин (уголовное дело в отношении него приостановлено в связи с временным тяжелым заболеванием) и бывший начальник продовольственной службы войсковой части 04436 майор Владимир Фирсов, который был осужден ранее.
По версии следствия, Фирсов, действуя в составе организованной группы с Зориным и Сомоновым, с марта 2012 года по март 2014 год систематически завышал в отчетной документации данные о полученных от одной из компаний-подрядчиков по организации питания (ООО "Коллектив-Сервис") пайках военнослужащими войсковой части.
В результате министерству обороны РФ был нанесен ущерб на сумму свыше 471 млн рублей.
"За свои преступные действия Фирсов от ООО "Коллектив-Сервис" систематически получал денежное вознаграждение в размере 60% от стоимости фактически не поставленного в войсковую часть продовольствия. Таким образом, им получено около 90 млн рублей, из которых 44,5 млн рублей он передал Зорину, а 2,5 млн рублей - Сомонову", - отмечается в сообщении.
Сомонов обвинялся по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В конце июня 2019 года в ходе ознакомления с материалами суда он заявил о том, что признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.
Помимо назначенного наказания в виде лишения свободы, суд лишил Сомонова звания полковника, а также приговорил к штрафу в 600 тыс. рублей. Кроме того, судом с Фирсова и Сомонова взыскано в общей сложности в пользу Минобороны РФ свыше 193 млн рублей.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЮВО, Фирсов был осужден в июне 2016 года и приговорен Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Он также был лишен звания майора.
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