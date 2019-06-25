“Импортозамещение” оставило российских подводников без надежды на спасение

13:40 13.08.2019   Россия

Серийная постройка судов-спасателей подводных лодок проекта 21300, шифр "Дельфин", задерживается на несколько лет - несмотря на то, что она заложена в госпрограмму вооружений. 

Это происходит из-за не открытой опытно-конструкторской работы на создание "максимально отечественного" глубоководного водолазного комплекса ГВК-300 для "Дельфинов". Об этом Mil.Press FLOT рассказали три источника: два отраслевых и флотский. Учитывая сроки разработки ГВК и постройки спасателя, Северный и другие флоты дождутся серийных "Дельфинов" не ранее 2025 года.

В отличие от ГВК-450 иностранного производства, установленного на головном судне "Игорь Белоусов", серийные спасатели оснастят импортозамещенным ГВК-300. 

Изначально предполагалось построить шесть "Дельфинов", но закладку первого серийного отсрочила необходимость разработки отечественного ГВК. 

ВМФ начал рассмотрение концепции будущего "максимально импортозамещенного" ГВК для спасателей подлодок в начале осени 2018 года. По данным издания, российская промышленность в состоянии локализовать узлы и агрегаты комплекса на 60-80%. ГВК-300 создадут в рамках кооперации отечественных предприятий. 

В течение прошлого года на флоте рассматривали проработки, в частности тематическую карточку на ОКР "Создание отечественного ГВК-300". Комплекс интегрирован в обновленный проект спасателя. Бюро-проектант представило его осенью 2018 года. 

Рекомендацию начать создание серийного спасателя подлодок проекта 21300 с отечественным глубоководным водолазным комплексом ГВК-300 озвучил экспертный совет ВМФ, прошедший 11 декабря 2018 года. Проработки также одобрены коллегией ВУНЦ ВМФ и МНК ВМФ. 

16 марта 2019 года совещание под руководством начальника главного штаба ВМФ также подтвердило необходимость начала ОКР. В ходе этой встречи обсуждали перспективы серийной постройки спасательных судов проекта 21300 и спасательных буксиров проекта 20186. 

Решение пока не принято, сообщили изданию источники на полях Международного военно-морского салона-2019.

По состоянию на 12 августа - ровно через 19 лет после гибели "Курска" - опытно-конструкторская работа на создание отечественного ГВК для серийных спасателей подлодок проекта 21300, шифр "Дельфин", не открыта. По оценкам отраслевых источников издания, непосредственно занятых проблемой, на проведение ОКР нужно 2-3 года.

При этом, добавил один из собеседников Mil.Press FLOT, заложить первый серийный спасатель проекта 21300 и аппарат "Бестер" для него можно на втором году выполнения работы. На строительство такого судна понадобится, по разным оценкам, от четырех до шести лет.

Таким образом, если работу откроют до конца 2019 года, в лучшем случае первое судно заложат в 2021-2023 годах. Выйти на испытания спасатель сможет не ранее конца 2025-2027 годов. По информации другого источника издания, сроки еще более пессимистичные.

27 июня потребность российского флота в скорейшем начале серийной постройки спасателей подводных лодок озвучили на форуме "Армия" в ходе круглого стола "Направления развития водолазной техники и подводных технологий ВС РФ". 

10 июля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил в ответ на вопрос журналиста Mil.Press FLOT, что военным морякам необходимо по меньшей мере четыре СС проекта 21300. Вместе с тем он отметил, что, например, у Северного флота сегодня хватает средств спасения подводников: СФ полностью укомплектован необходимыми глубоководными аппаратами и судами. 

Запуск спасателей проекта 21300 в серию планируется, добавил Евменов, но возможные сроки закладки и сдачи судов главком не указал. 



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