В оккупированном Крыму ждут наплыва туристов из Европы "по безвизу"

13:00 13.08.2019   Крым

Туристы из Северной Европы готовы приехать в оккупированный Крым, туроператоры уже готовят соответствующие предложения. 

Об этом в комментарии радио "Спутник в Крыму" сообщила "эксеперт в области туризма" Людмила Бабий, передает РИА Новости

"Недавно был подписан указ о безвизовом пребывании на территории Санкт-Петербурга на протяжении шести дней, и сразу после опубликования данной новости с нами связались партнеры из Северной Европы (пока действует санкции, не будем эти страны называть). Они хотят отправлять туристов в Крым, и мы уже просчитываем туры, и получается интересно и выгодно. Туристы прилетают в Питер, два дня любуются дворцами и на четыре дня отправляются в Симферополь внутренним перелетом. У них будет вино, сыр и все наши самые знаменитые музеи и памятники. Эти люди приедут в Крым в первый раз, и таким же образом улетят к себе. Будет активизация таких туров, и больше появится иностранцев в Крыму",- уточнила она.

При этом Бабий добавила, что количество иностранных туристов не зависит от санкций. По ее словам, это связано, прежде всего, с логистикой и  стоимостью отдыха на полуострове. 

"Вопрос не в санкциях, а в ценах. Мы остаемся дорогим регионом. Иностранцы продолжают ехать, но тут вопрос ценообразования и логистики — пока дорого лететь — минимум с одной пересадкой. Иностранцу нужно получать российскую визу, и это не дешево и требует времени, поэтому он летит на свои безвизовые курорты",- считает "эксперт".



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