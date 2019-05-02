У турецькому місті Шанлиурфа на сході країни розпочалася робота зі створення Центру спільних операцій збройних сил США й Туреччини в Сирії.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на міноборони Туреччини.

«Для підготовки Центру спільних дій делегація США із шести осіб прибула до Шанлиурфи, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр запрацює найближчими днями», - йдеться в повідомленні.

Міністерство доповідає, що домовленості про заснування Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових та в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.

Як повідомлялося, на початку серпня Анкара заявила, що в разі відсутності консенсусу зі США про зону безпеки в Сирії, вона має намір створити її самотужки.

Вимогою Туреччини є створення зони безпеки від кордону вглиб Сирії на 32 кілометри, причому ця територія має бути очищена від підрозділів PYD/YPG - сирійської гілки Робітничої партії Курдистану.