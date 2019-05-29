На адмінмежі з Кримом знешкодили банду, яка "обдирала" перевізників / Відео

12:20 13.08.2019   Крым

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка у сервісній зоні пропускного пункту “Каланчак” вимагала гроші з водіїв, котрі здійснювали нерегулярні перевезення з материкової України до окупованого Криму.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

“У рамках викриття діяльності міжрегіональної злочинної організації прикордонні оперативні підрозділи спільно зі співробітниками відділу "К" СБУ, Нацполіції, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та із залученням спецпідрозділів ДПСУ та СБУ припинили схему вимагання коштів з нерегулярних перевізників у сервісній зоні КПВВ “Каланчак”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група осіб, погрожуючи фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням транспортних засобів, вимагала гроші з водіїв, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення з материкової частини України до Криму та у зворотному напрямку.

За результатами обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено термінали мобільного зв’язку, сім-карти, "чорну бухгалтерію" та гроші, отримані злочинним шляхом.

Слідчі дії тривають.



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