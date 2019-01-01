Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів

11:40 13.08.2019   Болгария

Болгарія заявила про намір придбати для ВМС два багатофункціональні патрульні кораблі загальною вартістю понад 410 мільйонів євро.

Інформацію про це підтвердив міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов, повідомляє Укрінформ.

"Кошти на придбання патрульних кораблів передбачено в державному бюджеті, а суму (близько 410 мільйонів євро) узгоджено з парламентом", - зазначив Каракачанов.

За його словами, до участі в конкурсі на купівлю кораблів допущено три фірми - з Болгарії, ФРН та Італії.

Міністр висловив сподівання що відповідний договір буде укладено до кінця цього року.

Раніше уряд Болгарії затвердив угоду на придбання восьми нових американських багатофункціональних винищувачів F-16 загальною вартістю понад 1,2 мільярда євро. Вони мають замінити застарілі російські МіГ-29, які перебувають на озброєнні болгарській армії. Однак невдовзі президент Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію закупівлі цих літаків.



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