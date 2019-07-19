У 2018-2019 маркетинговому році «Нібулон» збільшив експорт на 26,8%

11:20 13.08.2019   Украина

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) відвантажило на експорт 5,2 млн тонн зернових і олійних — на 26,8% більше порівняно з 2017-2018 МР. 

Про це повідомила пресс-служба компанії, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, основними експортними культурами у 2018-2019 МР традиційно стали кукурудза (обсяг експорту — 2,23 млн тонн), пшениця (2,13 млн тонн) та ячмінь (535 тис. тонн).

Найбільшим споживачем, як і попереднього року, став Китай з часткою імпорту 19%. Загалом минулого МР компанія експортувала до 19 країн, з них 9 — країни ЄС: Нідерланди, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія.

«Тенденція останніх років — збільшення обсягів експорту зернових культур до країн ЄС. Зокрема, порівняно з попереднім МР, обсяг відвантажень компанії до країн ЄС зріс на 12,8 %, склавши 24,3% від загального експорту компанії. Це говорить про те, що завдяки високій якості продукції, яку постачає «Нібулон», а також дотриманню всіх необхідних норм харчової безпеки, у 2018-2019 маркетинговому році компанії вдалося посилити свої позиції на ринках Північної Європи. У минулому маркетинговому році наша компанія вперше поставила продукцію до таких країн, як Фінляндія, Данія і Норвегія та побудувала міцні зв’язки з регіональними споживачами. З кожним роком постачання до країн Європейського Союзу складають все більшу частку від загального експорту компанії», – зазначив заступник генерального директора з торгівлі Володимир Славінський.

У планах компанії на наступний МР — збільшення обсягів експорту до 6 млн тонн, поглиблення співпраці із наявними контрагентами та налагодження діалогу із новими.

«Нібулон» продовжує розширення мережі річкових перевантажувальних терміналів та будівництво вантажного флоту, що зумовлює інтенсивне нарощення вантажообігу компанії. Роботу у 2019-2020 МР компанія розпочала з новим перевантажувальним терміналом, збудованим у Вільнянському районі Запорізької області. А надпотужний перевантажувач Nibulon Max, який буде введено в експлуатацію 20 вересня цього року, дозволить підвищити річні обсяги перевалки вантажів флотом на 2-3 млн тонн на рік та збільшити обсяги перевалки вантажів безпосередньо тільки флотом компанії до 4-5 млн тонн на рік, а експортні можливості компанії виростуть до 8 млн тонн на рік.

ТОВ «СП «Нібулон» (засноване в 1991 році) — один із найбільших операторів зернового ринку України. Володіє власним перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту річною потужністю 5 млн тонн, одинадцятьма річковими терміналами на Дніпрі і Південному Бузі, судноплавною компанією, суднобудівно-судоремонтним заводом. Компанія в 2017-2018 МР експортувала 4,1 млн тонн зернових і олійних.

Плавучі крани компанії «Нібулон» у 2018-2019 маркетинговому році збільшили перевантаження зерна на експорт порівняно з 2017-2018 МР на 38% ― до 2,7 млн тонн.



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