Фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» цього тижня можуть етапувати до колонії

11:00 13.08.2019   Крым

Фігуранта бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеїтова цього тижня можуть етапувати до колонії із СІЗО в російському Ростові-на-Дону.

Про це повідомили правозахисники «Кримської солідарості» з посиланням на дружину засудженого Фатму Абсеїтову, пише Радіо Свобода.

За її словами, Зеврі Абсеїтов отримав документи про етапування до колонії.

«Зеврі повідомив, що до нього прийшов папір з Москви і, можливо, на цьому тижні його вже етапують в невідомому напрямку», – цитує Абсеїтову «Кримська солідарність».

Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» у грудні 2018 року засудили в Росії до різних термінів позбавлення волі: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і півтора року обмеження волі за звинуваченням в «організації діяльності терористичної організації»; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до дев’яти років суворого режиму і року обмеження волі за «участь у терористичній організації». Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.



Ще на цю тему:

20:01 12.08.2019
Одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до російської колонії
15:21 12.08.2019
Политзаключенный Эдем Бекиров передал письмо из колонии
15:01 12.08.2019
У Джанкойському районі Криму місцева влада не узгодила проведення свята "Курбан байрам"
21:30 09.08.2019
У Криму ще трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
15:20 09.08.2019
Оккупационный суд продлил арест трем фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»
12:40 09.08.2019
Прокуратура АРК: Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді
20:01 08.08.2019
У Криму триває переслідування за участь у кримськотатарському батальйоні
19:41 08.08.2019
Суддя відмовився викликати «швидку допомогу» кримськотатарському активісту Бекірову
11:05 08.08.2019
Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова
08:01 08.08.2019
Дочка Бекірова просить Зеленського врятувати батька
15:14 06.08.2019
Суд у Москві оштрафував кримських татар за підтримку засуджених співвітчизників
12:23 06.08.2019
Оккупационная власть Крыма усилила репрессии против крымских татар
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
18:40 13.08.2019
Минэкономики: пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10%
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 13.08.2019
ЮВО: В Краснодарском крае началось учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск
20:50 13.08.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов провели высадку аэромобильных групп в горах Северного Кавказа
20:40 13.08.2019
ЮВО: Фронтовые бомбардировщики уничтожили условного противника
20:30 13.08.2019
ЮВО: В Дагестане началось двустороннее учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 13.08.2019
Туреччина і США створюють у Сирії Центр спільних операцій
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
21:00 13.08.2019
У липні Дунайське пароплавство збільшило перевезення вантажів на 2,9%
20:20 13.08.2019
Україна не перекривала Дніпро, а перекрила технологічну споруду – представник президента
20:00 13.08.2019
Суд відмовився заарештувати танкер, який возив пальне в анексований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд