В оккупированном Крыму смертность превышает рождаемость более чем в полтора раза

10:40 13.08.2019   Крым

По данным «Крымстата», в аннексированном Крыму продолжает сохраняться естественная убыль населения, которая в первом полугодии 2019 года составила 4,4 тысячи человек.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года естественная убыль населения увеличилась на 15%. Сейчас смертность на полуострове превышает рождаемость в 1,6 раза. Также, по данным «ведомства», увеличилась смертность младенцев, пишет QHA.

За первое полугодие уменьшилось число родившихся в Крыму на 4%, при этом увеличилось число умерших на 2%.

За январь-май 2019 года число родившихся в Крыму составило свыше 7 тыс. человек, но все еще ниже количества умерших – 12 тыс. человек, таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. Ни в одном регионе «республики» число родившихся не превысило число умерших, — говорится в сообщении.

Лидером среди причин смерти остаются болезни системы кровообращения – 57%, онкология – 15% и внешние причины смерти – 6%.

За январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество детей, умерших в возрасте до 1 года, увеличилось на 16 и составило 39 человек. Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются отдельные состояния, которые возникают в перинатальном периоде – 46% всех умерших детей в этом возрасте, а также врожденные аномалии – 13%.

По данным «Крымстата», ближайшие 16 лет смертность населения в аннексированном Крыму будет превышать рождаемость.



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