Бывший министр обороны Молдовы, депутат парламента от Партии социалистов Виктор Гайчук назначен секретарем Высшего совета безопасности и советником президента в области обороны и национальной безопасности.

Соответствующий указ подписал в понедельник, 12 августа, президент Молдовы Игорь Додон, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

"У генерала Виктора Гайчука большой опыт деятельности в органах безопасности государства. Он занимал руководящие должности и показал себя истинным профессионалом, в том числе на посту министра обороны Молдовы. У господина Гайчука и богатая дипломатическая деятельность - он был послом Молдовы в Бельгии и представителем РМ в НАТО. Абсолютно уверен в способности Виктора Гайчука гарантировать эффективность деятельности ВСБ и способствовать укреплению сферы обороны и национальной безопасности", - приводит пресс-служба слова главы государства.

Додон в этот же день встретился с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко и его заместителем Артуром Гуменюком, который до начала июля был советником президента и занимал пост секретаря ВСБ. Додон также провёл встречу с министром обороны Павлом Войку, информирует пресс-служба.

Виктор Гайчук родился 12 марта 1957 г. в селе Пепень Сынжерейского района на севере Молдавии. Закончил Харьковское высшее военно-авиационное училище и Военно-политическую академию в Москве. В 1978-1991 гг. - офицер ВВС СССР. Проходил службу на Украине, в Белоруссии, России, Монголии, Германии, затем в Молдове. Начинал службу летчиком-истребителем, дослужился до замкомандира авиаполка.

С 1993 года перешел на службу в министерство обороны Молдавии. С 2001 по 2004 гг. - министр обороны Молдавии, по званию - бригадный генерал. С 2005 по 2009 гг. - на дипломатической работе. Был послом Молдовы в Бельгии и представителем республики при НАТО.

С 2010 г. Гайчук - глава страховой компании ACORD GRUP. С 2012 г. - председатель Союза офицеров РМ. В феврале 2019 г. избран в парламент по спискам Партии социалистов.