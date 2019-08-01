Владимир Гарначук написал в Facebook о ситуации с рейдерским захватом одного из самых живописных санаториев оккупированного Крыма — «Парус», возле знаменитого Ласточкиного гнезда.

«В самый разгар курортного сезона группа вооруженных мужчин захватила санаторий «Парус», расположенный у Ласточкиного гнезда. Сотрудников, оказавших сопротивление, просто «поломали» и выбросили за территорию санатория», - пишет Информационное сопротивление со ссылкой на Гарначука.

В санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов России, написал автор. «Но теперь «Парус» по сути передан Судебному департаменту Крыма — по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма долларовым миллионером Керимом Акуевым», - добавил он.



Примечательно, что рейдерский захват произошел на глазах у бывшей прокурорши, а теперь — «депутата» госдумы РФ Натальи Поклонской. Рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка «аннулирована». Поклонская сделала на местном телеканале возмущенное заявление о произошедшем беспределе. Но потом сюжет с участием Поклонской был удален. «В личных разговорах Акуев утверждает, что его действия согласованы на уровне московского руководства, а Поклонская еще поплатится за то, что лезет не в свои дела», - написал Гарначук.