Британія: Новий міністр у справах Європи згадав про Україну у вступному відео
|09:20 13.08.2019
|Украина
У своєму вступному відео новопризначений міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії.
Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.
"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії", - сказав він.
Серед інших пріоритетів, поряд з Україною, Пінчер згадав про кризу у Венесуелі та політичний процес на Західних Балканах.
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