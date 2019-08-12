У своєму вступному відео новопризначений міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії.

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.

"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії", - сказав він.

Серед інших пріоритетів, поряд з Україною, Пінчер згадав про кризу у Венесуелі та політичний процес на Західних Балканах.