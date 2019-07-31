Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению корабельной ударной группы условного противника.

Личный состав БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции и развёртыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа «противника» готовится нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям ЧФ.

Расчёты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей.

Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

На учение привлечены около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.