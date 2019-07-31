Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
|21:14 12.08.2019
|Россия
Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению корабельной ударной группы условного противника.
Личный состав БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции и развёртыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа «противника» готовится нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям ЧФ.
Расчёты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей.
Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.
На учение привлечены около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.
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