На полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Северной Осетии и на Кубани начались специальные учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) с воинскими частями и подразделениями РЭБ Южного военного округа (ЮВО).

В ходе мероприятий подразделения РЭБ отработают задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также специалисты выполнят нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организуют охрану и оборону, осуществят подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Для выполнения задач применяются новейшие комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех «Житель» и др.

Учения, в которых принимают участие более 800 военнослужащих и задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, продлятся до конца недели.