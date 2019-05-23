Оккупанты обещают помочь крымским бизнесменам найти новые рынки сбыта и наладить взаимодействие с силовиками

09:40 13.08.2019   Крым

«Агентство стратегических инициатив» намерено запустить в оккупированном Крыму специальную программу, в рамках которой представители бизнеса смогут научиться получать поддержку государства и искать новые рынки сбыта. 

Об этом 12 августа в Симферополе заявила генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, пишет Крыминформ.

«Мы хотели бы предложить запустить акселерационную программу для субъектов малого и среднего бизнеса, – сказала она. – В ближайшее время мы сроки согласуем. И все наши эксперты готовы приехать, чтобы малый и средний бизнес получил возможность найти наиболее эффективные инструменты и финансовую модель развития и получения мер поддержки». 

Цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут сообщить о неправомерных, по их мнению, действиях со стороны правоохранительных или надзорных органов, планируется запустить к 15 декабря 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на Светлану Чупшеву.

По словам Чупшевой, уже зарегистрирована некоммерческая организация, которая будет оператором цифровой платформы, учреждены четыре крупных деловых объединения, отрабатывается взаимодействие с силовыми ведомствами: МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и ФСБ.

"Мы надеемся, что это станет эффективным инструментом, который позволит сделать максимально прозрачной и открытой коммуникацию в части проверок со стороны силовиков. И негатив в отношении инвестиционного климата со стороны силовых ведомств минимизируется", - подчеркнула глава АСИ.



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