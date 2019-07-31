В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО

14:43 12.08.2019   Россия

На общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области началось тактико-специальное учение (ТСУ) с медицинским отрядом специального назначения (МОСН) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростове-на-Дону.

По замыслу ТСУ, отряд был поднят по тревоге и совершил марш в район проведения двухстороннего ротного тактического учения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие выполнят специальные нормативы по развертыванию полевого госпиталя, а также отработают задачи по эвакуации условно раненых, в том числе из боевых машин, оказанию им экстренной медицинской помощи в полевых условиях и организуют их транспортировку в войсковые медицинские учреждения, в том числе и с применением вертолетов армейской авиации с медицинскими спецмодулями.

В ходе учения особое внимание будет уделено освоению военными медиками новейших средств фиксации частей тела и транспортировки пострадавших, которые входят в состав ранца специального РС-05, поступившего в соединения в рамках программы по переоснащению войск.

Всего в специальном учении по медицинскому обеспечению, проходящего на фоне двухстороннего ротного тактического учения, принимают участие около 1000 специалистов медицинской службы ЮВО, задействовано свыше 300 единиц техники.



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