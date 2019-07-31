В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
|14:43 12.08.2019
|Россия
На общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области началось тактико-специальное учение (ТСУ) с медицинским отрядом специального назначения (МОСН) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростове-на-Дону.
По замыслу ТСУ, отряд был поднят по тревоге и совершил марш в район проведения двухстороннего ротного тактического учения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие выполнят специальные нормативы по развертыванию полевого госпиталя, а также отработают задачи по эвакуации условно раненых, в том числе из боевых машин, оказанию им экстренной медицинской помощи в полевых условиях и организуют их транспортировку в войсковые медицинские учреждения, в том числе и с применением вертолетов армейской авиации с медицинскими спецмодулями.
В ходе учения особое внимание будет уделено освоению военными медиками новейших средств фиксации частей тела и транспортировки пострадавших, которые входят в состав ранца специального РС-05, поступившего в соединения в рамках программы по переоснащению войск.
Всего в специальном учении по медицинскому обеспечению, проходящего на фоне двухстороннего ротного тактического учения, принимают участие около 1000 специалистов медицинской службы ЮВО, задействовано свыше 300 единиц техники.
Ще на цю тему:
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
В ЮВО начались масштабные учения с подразделениями материально-технического обеспечения
В Дагестане и Астраханской области прошли учения по антитеррору с применением транспортных вертолетов
Мотострелки ЮВО на Ставрополье завершили тактическое учение с элементами отражения дронов условного противника
На Каспийской флотилии завершились практические мероприятия в рамках командно-штабного учения
Более 20 самолетов и вертолетов ЮВО задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
У военнослужащих морского инженерного полка Черноморского флота начался полевой выход
Около 50 водолазов Черноморского флота проводят учебные погружения на глубины от 45 до 60 метров
Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии сдали экзамены на боевое дежурство в единой системе ПВО
Подразделения ПВО отразили налет условного противника на аэродромы базирования авиации ЮВО
Боевые расчёты зенитно-ракетного подразделения ЧФ учатся прикрывать аэродромы базирования авиации флота