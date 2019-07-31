В Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Крыму и на Кубани начались масштабные учения с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятиях принимают участие около 100 заместителей командиров соединений и воинских частей по МТО. Учения имеют учебно-методическую направленность и проводятся в рамках двусторонних ротных тактических учений общевойсковых подразделений и тактических групп морской пехоты ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу мероприятий, в основу которых лег опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, войска ЮВО отработают более 100 специальных задач боевого обеспечения. В Волгоградской области на общевойсковом полигоне Прудбой подразделения инженерного соединения и соединения МТО организуют переправу механизированных колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту, а также организуют ускоренное пополнение горюче-смазочными материалами танковых и мотострелковых подразделений.

На Черноморском флоте суда обеспечения доставят горюче-смазочные материалы на берег в район боевых действия морской пехоты, а также в акватории Черного моря будет отработан вопрос пополнения корабельной группировки топливом, провизией, пресной водой и боеприпасами, в том числе крылатыми ракетами «Калибр».

Специальные учения МТО ЮВО пройдут в едином замысле с двусторонними ротными тактическими учениями мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты ЮВО, а также контрольными учениями с разнородными силами Черноморского флота.

В рамках учений отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, а также в ближней морской зоне как днем, так и ночью.

В мероприятиях боевой подготовки на территории округа ежедневно принимают участие более 6,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 2,5 тыс. единиц военной техники.