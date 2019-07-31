В воинских частях Каспийской флотилии, дислоцированных в Дагестане и Астраханской области, прошли учения по противодействию терроризму. В мероприятиях приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

По замыслу учений условные незаконные вооруженные формирования выполняли разведку подступов к узлу связи и штабу Каспийской флотилии с целью захвата военных объектов и вывода из строя узлов управления. Роль «террористов» исполняли военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного полка морской пехоты флотилии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Первая группа условных боевиков обстреляла контрольно-пропускной пункт одного из соединений с целью проведения отвлекающего маневра. Вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию полка со стороны бетонных заграждений после их подрыва.

Личный состав дежурного подразделения соединения по сигналу тревоги получил оружие и занял оборону, отразив атаку условных террористов. Дежурным по части были оповещены все подразделения антитеррора батальона морской пехоты. Прибывшая ротно-тактическая группа окружила и ликвидировала «противника».

В ходе учений впервые были отработаны совместные действия по отработке вводных по оперативной транспортировке условно раненых военнослужащих на большие расстояния. Для этой цели применялись транспортные вертолеты Ми-8 армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.