Мотострелки ЮВО на Ставрополье завершили тактическое учение с элементами отражения дронов условного противника
|11:36 11.08.2019
|Ставрополь
На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае мотострелки соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили двухстороннее тактическое учение и совершили марш в пункт постоянной дислокации.
Тактические группы в ходе учения отработали действия приведения в высшую степень боевой готовности, совершения марша по пересеченной местности с отражением атак беспилотников условного противника и диверсионно-разведывательных групп средствам , сообщает пресс-служба Минобороны России.
Особенностью учения стала отработка элементов защиты обороняющихся подразделений от налета ударных беспилотников условного противника, в роли которого выступало подразделение БЛА мотострелкового соединения.
В учении приняло участие более 800 военнослужащих и было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Мста-С», минометы «Сани», танки Т-72Б3 и системы залпового огня «Град-М».
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