На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае мотострелки соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили двухстороннее тактическое учение и совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Тактические группы в ходе учения отработали действия приведения в высшую степень боевой готовности, совершения марша по пересеченной местности с отражением атак беспилотников условного противника и диверсионно-разведывательных групп средствам , сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особенностью учения стала отработка элементов защиты обороняющихся подразделений от налета ударных беспилотников условного противника, в роли которого выступало подразделение БЛА мотострелкового соединения.

В учении приняло участие более 800 военнослужащих и было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Мста-С», минометы «Сани», танки Т-72Б3 и системы залпового огня «Град-М».